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В Башкирии земляки простились с погибшим на СВО Маратом Саитовым

В Башкирии земляки простились с погибшим на СВО Маратом Саитовым

В Агидели прошли похороны 38-летнего добровольца Марата Саитова, погибшего при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции.

У военнослужащего остались жена и маленький сын.

После новогодних праздников Марат позвонил родным и предупредил, что отправляется на боевое задание на неделю и в этот период с ним может не быть связи. К сожалению, во время этого задания он получил смертельные ранения.

Прощание с Маратом Саитовым прошло в его родном городе. На похоронах присутствовали многочисленные родственники, друзья, знакомые. Люди выражали свои соболезнования, вспоминали добрые качества Марата, который пожертвовал собой ради мира на родной земле. Похоронен он на воинском кладбище в Сургуте с воинскими почестями. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Агидель Погибшие на Украине спецоперация
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