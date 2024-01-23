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129 человек застряли в аэропорту Уфы

129 человек застряли в аэропорту Уфы

Внимание пассажиров авиарейса Уфа-Москва оказалось невольно приковано к табло прилетов-вылетов местного аэропорта. 129 человек с нетерпением ждали объявления посадки на свой рейс в столицу, намеченный на 12:30 по местному времени. Однако ожидание сменилось разочарованием — вылет рейса U6-9354 авиакомпании «Уральские авиалинии» был отложен почти на 8 часов.

Причина задержки — позднее прибытие в Уфу воздушного судна из предыдущего рейса этой авиакомпании. Теперь вылет запланирован только на 21:10.
«Мы с пониманием относимся к подобным ситуациям, ведь безопасность пассажиров — превыше всего. Но восемь часов ожидания — это, конечно, перебор», — поделилась своим мнением одна из пассажирок рейса.

Информацию о задержке рейса подтвердили в уфимской транспортной прокуратуре. В настоящий момент ситуация находится под их контролем на предмет соблюдения прав 129 застрявших в аэропорту пассажиров.

Со своей стороны авиакомпания «Уральские авиалинии» заверила, что на все время вынужденного ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально комфортно разместить пассажиров и обеспечить их всем необходимым», — прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.
Автор: Семен Подгорный
Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры
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