129 человек застряли в аэропорту Уфы

Внимание пассажиров авиарейса Уфа -Москва оказалось невольно приковано к табло прилетов-вылетов местного аэропорта. 129 человек с нетерпением ждали объявления посадки на свой рейс в столицу, намеченный на 12:30 по местному времени. Однако ожидание сменилось разочарованием — вылет рейса U6-9354 авиакомпании «Уральские авиалинии» был отложен почти на 8 часов.

«Мы с пониманием относимся к подобным ситуациям, ведь безопасность пассажиров — превыше всего. Но восемь часов ожидания — это, конечно, перебор», — поделилась своим мнением одна из пассажирок рейса.

Причина задержки — позднее прибытие в Уфу воздушного судна из предыдущего рейса этой авиакомпании. Теперь вылет запланирован только на 21:10.

Информацию о задержке рейса подтвердили в уфимской транспортной прокуратуре. В настоящий момент ситуация находится под их контролем на предмет соблюдения прав 129 застрявших в аэропорту пассажиров.

Со своей стороны авиакомпания «Уральские авиалинии» заверила, что на все время вынужденного ожидания рейса пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

«Мы прилагаем все усилия, чтобы максимально комфортно разместить пассажиров и обеспечить их всем необходимым», — прокомментировали в пресс-службе авиаперевозчика.

Автор: Семен Подгорный

Фото: пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры