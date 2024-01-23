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Погода в Башкирии приготовила очередной сюрприз

Погода в Башкирии приготовила очередной сюрприз

Метеорологи прогнозируют, что погода в Башкирии вновь преподнесёт сюрприз жителям региона. Ожидается резкое похолодание ночью при ясной солнечной погоде днём.

Синоптики Башгидромета подготовили подробный прогноз на ближайшие сутки. Согласно их данным, в среду 24 января на территории республики сохранится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха ночью опустится до -15…-20 градусов по Цельсию, а при прояснениях - до -23…-28 градусов. Дневная же температура составит от -9 до -14 градусов.

Ожидается, что ветер будет дуть с юга с умеренной скоростью.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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