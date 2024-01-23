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С сегодняшнего дня исчезнет на всех АЗС: автолюбителей ждет новое изменение

С сегодняшнего дня исчезнет на всех АЗС: автолюбителей ждет новое изменение

Автомобилистов ожидают серьезные перемены при заправке на автозаправочных станциях. Крупнейшая российская сеть АЗС «Газпромнефть» решила кардинально изменить процесс оплаты топлива.

Если раньше водители вносили деньги, а затем заправлялись, то теперь порядок будет прямо противоположным — сначала заправка, а потом расчет. Так называемая система постоплаты полностью заменит прежний способ.

По новой схеме автолюбители смогут заполнить бак, а далее оплатить фактический объем слитого топлива в кассе заправки. Для этого понадобится только назвать кассиру нужный объем бензина или дизельного топлива перед заправкой. Подобный подход, по мнению экспертов, позволит избавиться от очередей у топливных колонок и существенно ускорит процесс дозаправки автомобилей.

Кроме того, на автозаправочных станциях сети «Газпромнефть» появится новая услуга — возможность рассрочки платежа за топливо. А именно, автовладельцы смогут оплачивать стоимость заправки частями, причем сумма будет списываться с банковской карты равными платежами раз в две недели, начиная всего лишь с 25% от полной стоимости.

Данные нововведения коснутся практически всех российских автолюбителей и значительно изменят привычный для многих процесс дозаправки автомобиля на АЗС. Поэтому водителям придется быстро адаптироваться к предстоящим переменам.

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Автор: Семен Подгорный
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