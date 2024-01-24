Указ подписан: все пенсионеры получат по 20 тысяч рублей

Новость о предстоящих денежных выплатах пенсионерам вызвала ажиотаж в обществе. Эксперт в сфере пенсионного обеспечения Сергей Власов прокомментировал ситуацию, пояснив, что речь идет о единовременной выплате определенным категориям граждан пожилого возраста.

Согласно информации, озвученной Власовым, данную выплату получат люди, достигшие конкретных возрастов. Решение о назначении таких бонусов будет приниматься на местах. На федеральном уровне установлена выплата для достигших 80 лет.

Конкретно, пенсионеры, получающие страховую пенсию по старости, смогут рассчитывать на 8 тысяч рублей сверх причитающейся пенсии. Кроме того, отдельные регионы также предусматривают выплаты юбилярам.

Так, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области было принято решение о разовых выплатах самым пожилым жителям. По словам Власова, власти поддержали идею поощрения долголетия, начиная с 90 лет. Людям этого возраста полагается 15 тысяч рублей.

Достигшим 95 лет будет выплачено по 20 тысяч, а тем, кто отметил 100-летний юбилей и старше, - по 25 тысяч ежегодно. Для оформления выплаты необходимо подать заявление лично пенсионером, его родственниками или знакомыми по доверенности.

Новость вызвала ажиотаж среди пожилых людей и их близких. Отмечается, что уже одобренные выплаты будут начислены ретроактивно с 19 января. Ожидается, что это решение поможет многим пенсионерам и их семьям.

Такая финансовая поддержка призвана поощрить долголетие граждан старшего поколения и усилить их социальную защищенность. Мы продолжим следить за развитием событий и информировать обо всех подробностях данной инициативы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Читайте также: Стало известно о повышении пенсий 1 февраля и 1 апреля

Автор: Семен Подгорный