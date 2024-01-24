В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Мартыновым

В башкирском селе Михайловка, расположенном в Бижбулякском районе состоялась траурная церемония прощания с младшим сержантом Алексеем Мартыновым. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.

Алексей вырос в Уфе в обычной семье. Еще в школьные годы проявил интерес к кулинарии, поэтому после окончания школы поступил в профессиональный лицей на специальность «повар-кондитер». В 2002 году успешно его окончил. Но на этом образование Алексея не закончилось: он заочно поступил в Московский финансово-юридический университет на экономический факультет.

За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Алексей Мартынов посмертно награжден орденом Мужества.

На церемонии прощания собрались не только близкие — жена, дети, родители Алексея, но и многие односельчане, представители властей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети