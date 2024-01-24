Жителей Башкирии ожидают длительные выходные в феврале

Жителей Башкирии ожидают длительные выходные и сокращенная рабочая неделя в феврале этого года. Такая приятная перспектива связана с празднованием Дня защитника Отечества, который выпадает на пятницу 23 февраля.

Такое расположение праздничных и выходных дней позволит многим жителям республики насладиться по-настоящему длинными каникулами. Те граждане, которые работают по пятидневной рабочей неделе, смогут отдохнуть целых три дня - с 23 по 25 февраля.

Отметим, что и 22 февраля, в четверг, накануне празднования Дня защитника Отечества, продолжительность рабочего дня будет уменьшена на один час для всех категорий работников.

В то же время нельзя забывать, что сам праздник 23 февраля официально не входит в число дней ежегодного оплачиваемого отпуска.

Автор: Семен Подгорный