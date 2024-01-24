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Погода приготовила жителям Башкирии приятный сюрприз

Погода приготовила жителям Башкирии приятный сюрприз

Жителей Башкирии в ближайшие дни ожидают комфортные погодные условия.

По данным специалистов регионального гидрометеорологического центра, в ближайшие два дня, 25 и 26 января, в некоторых районах республики возможны небольшие осадки в виде снега. Ожидается, что умеренный ветер будет дуть преимущественно с южного направления. Ночная температура воздуха, согласно прогнозам, составит порядка -15…-20 градусов мороза, а в периоды прояснений может опуститься до -25 градусов. Дневные температуры не превысят -14 градусов мороза.

Кроме того, специалисты Гидрометцентра РФ озвучили долгосрочный прогноз погодных условий на территории Башкирии на весь предстоящий недельный период с 25 по 30 января. Согласно их расчетным моделям, в ночные часы ожидается температура на уровне -14…-15 градусов мороза. Дневные показания будут немного выше – порядка -9…-10 градусов по Цельсию. Кроме того, в разные дни недели прогнозируются небольшие осадки в виде снега. А вот 29 и 30 января, судя по всему, будут ясными и солнечными днями без осадков.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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