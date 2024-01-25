В ходе СВО погиб отец девятерых детей Фларит Акчурин из Башкирии

Вчера в Башкирии состоялась траурная церемония прощания с рядовым Фларитом Акчуриным, который получил смертельное ранение во время специальной военной операции.

Как сообщил в своих социальных сетях глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов, Фларит был отцом девятерых детей и вел крепкое фермерское хозяйство, являлся профессионалом своего дела. Несмотря на это, он добровольно принял решение стать участником спецоперации, взяв на себя такую огромную ответственность. Перед уходом Фларит попросил своих близких понять и принять его выбор.

Руководитель муниципалитета выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего рядового, отметив, что его мужественное решение достойно уважения, но в то же время эта трагическая потеря является огромным горем для его семьи. Вся Башкирия скорбит вместе с родными Фларита Акчурина, который пожертвовал собой ради защиты нашей страны.

По теме:

Читайте также: В Башкирии простились с участником СВО Алексеем Мартыновым

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети