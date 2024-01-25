Такого еще не было: пенсионеры получат рекордную прибавку

В последнее время в обществе активно обсуждается тема повышения пенсий. И это неудивительно — ведь пенсия для многих россиян является основным источником дохода. Согласно последним заявлениям правительства и экспертного сообщества, в ближайшие годы пенсионеры действительно могут рассчитывать на серьезную прибавку к своим выплатам.

По словам ведущего пенсионного эксперта Сергея Власова, уже в этом году размер пенсий вырастет на 7,5%. Это одно из самых значительных увеличений за последнее десятилетие. Кроме того, в апреле 2023 года пройдет очередная индексация пенсий и социальных пособий. Она коснется всех категорий пенсионеров — получателей пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца.

Однако на этом повышение выплат не закончится. Как прогнозирует Сергей Власов, в последующие годы размер индексации будет только расти. К примеру, в 2025 году социальные пенсии вырастут уже на 9,5%, а в 2026 — на целых 10,3%! Такими темпами к 2026 году средний размер пенсии в России может достичь 14 955 рублей. Для многих пенсионеров это станет серьезной финансовой поддержкой и позволит значительно улучшить качество жизни.

Безусловно, новости о предстоящем повышении пенсий не могут не радовать. Ведь регулярная индексация и увеличение размера выплат — это гарантия того, что уровень жизни пенсионеров будет постепенно расти. Однако некоторые эксперты считают, что одних индексаций для этого недостаточно. По их мнению, необходим комплексный подход, включающий реформирование всей пенсионной системы и экономики в целом. Только тогда повышение пенсий не будет обесцениваться инфляцией и ростом цен. Как бы то ни было, обсуждение перспектив развития пенсионной системы является крайне важным и вызывает большой интерес в обществе.

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Автор: Семен Подгорный