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Начислят 12 000 рублей: россиян ждут выплаты от государства

Начислят 12 000 рублей: россиян ждут выплаты от государства

Грядут значимые перемены для российских семей с детьми — уже в конце января государство начнет выплачивать им новое пособие. Как заявил финансовый аналитик Валерий Попов, 25 и 26 числа на банковские карты граждан будут переведены первые транши этой финансовой помощи от государства.

Эксперты прогнозируют, что большинство выплат поступит на счета Сбербанка — этот банк традиционно обслуживает наибольшее количество россиян. Для многодетных и малообеспеченных семей сумма может составить около 12 тысяч рублей.

Стоит отметить, что данное пособие было введено совсем недавно, и оно объединило в себе сразу пять разных выплат, которые ранее полагались разным категориям семей с детьми. Теперь единая система поддержки распространяется на все семьи, имеющие несовершеннолетних детей в возрасте до 16 лет, а также на беременных женщин, вставших на учет в женской консультации на ранних сроках.

Главное условие для назначения этого пособия — подтвержденная нуждаемость семьи. Уровень дохода на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в данном регионе. Кроме того, при рассмотрении заявления учитывается вся недвижимость и иное имущество, которым владеют родители. При этом заявления рассматриваются достаточно быстро — уже через несколько дней может прийти положительный ответ из социальных служб.

Что касается размера выплат, то он варьируется в зависимости от региона проживания. Базовый вариант предполагает назначение пособия в размере половины регионального прожиточного минимума на ребенка. Если этой суммы недостаточно, чтобы вывести семью из категории малоимущих, то размер может быть увеличен до 75% от прожиточного минимума. К примеру, в Санкт-Петербурге полное пособие составит 12 030 рублей.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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