В Башкирии снова потеплеет

Погода в Республике Башкортостан в ближайшие дни обещает порадовать жителей потеплением после продолжительных небольших морозов.

Синоптики прогнозируют, что уже 26 января дневные температуры поднимутся до отметки -8...-13 градусов по Цельсию, что значительно выше средних показателей последних недель. Однако ночью по-прежнему сохранится прохладная погода от -17 до -22 градусов, местами возможны морозы.

Несмотря на потепление, 26 января ожидаются осадки в виде небольшого снега. Порывы южного ветра умеренной силы. Такая погода сохранится в течение последующих суток на всей территории республики.

Автор: Семен Подгорный