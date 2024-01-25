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В Башкирии снова потеплеет

В Башкирии снова потеплеет

Погода в Республике Башкортостан в ближайшие дни обещает порадовать жителей потеплением после продолжительных небольших морозов.

Синоптики прогнозируют, что уже 26 января дневные температуры поднимутся до отметки -8...-13 градусов по Цельсию, что значительно выше средних показателей последних недель. Однако ночью по-прежнему сохранится прохладная погода от -17 до -22 градусов, местами возможны морозы.

Несмотря на потепление, 26 января ожидаются осадки в виде небольшого снега. Порывы южного ветра умеренной силы. Такая погода сохранится в течение последующих суток на всей территории республики.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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