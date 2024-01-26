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В Башкирии вспоминают певицу Василю Фаттахову

В Башкирии вспоминают певицу Василю Фаттахову

Восемь лет назад, 26 января 2016 года, скоропостижно скончалась певица Василя Фаттахова, получившая народную известность в Башкирии после исполнения песни «Туган Як». Вдовец Ильгиз Абдракипов опубликовал пост в личном блоге, посвященный памяти жены.
«Восемь лет без Васили... Светлая память...», — написал он.

Его слова нашли отклик у многочисленных поклонников творчества Васили Фаттаховой. Они оставляли комментарии о том, что помнят и любят ее песни и образ.
«Восемь лет, а слезы каждый раз, когда слышу ее композиции», «Помним и любим эту неподражаемую и самую талантливую певицу», «Незабываемая, всеми любимая Василя», — писали пользователи социальных сетей.

Василя Фаттахова ушла из жизни в расцвете творческих сил, в 37 лет. Причиной смерти стали осложнения после рождения второго ребенка — девочки. В семье Фаттаховых и Абдракиповых уже подрастал старший сын. Ильгиз Абдракипов бережно хранит память о любимой супруге и регулярно публикует посты, посвященные ей.

Вдовец Васили Фаттаховой написал трогательное сообщение

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Вдовец Васили Фаттаховой написал трогательное сообщение
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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