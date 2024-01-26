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В Башкирии простились с участником СВО Владиславом Астаховым

В Башкирии простились с участником СВО Владиславом Астаховым

В четверг, 25 января 2024 года, в населенном пункте Шудек Янаульского района Республики Башкортостан в последний путь проводили 46-летнего старшего лейтенанта Владислава Леонидовича Астахова, погибшего 9 января при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.

По словам главы администрации Янаульского района Салавата Гильмиева, мужчина окончил Ижевскую государственную сельскохозяйственную академию, получив сразу два высших образования. Успешно трудился на различных должностях, в том числе и руководящих.

В 2023 году он прошел военно-учебные сборы, а 16 июня заключил контракт с МО РФ. Через несколько месяцев, 9 января, старший лейтенант Астахов геройски погиб при выполнении боевого задания. Указом Президента России он был посмертно награжден орденом Мужества.

У Владислава Леонидовича остались любимая супруга и двое малолетних детей.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Янаульский район спецоперация Погибшие на Украине
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