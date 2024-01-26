Сестра Элвина Грея пожаловалась на начинающееся облысение

Родная сестра популярного башкирского исполнителя Элвина Грея, Регина Юльякшина, недавно поделилась тревожными новостями о своих волосах в личном блоге. Она призналась, что столкнулась с серьезной проблемой прогрессирующего выпадения волос.

«Каждый день я теряю вот столько волос, которые остаются на расческе. Удивительно, что я до сих пор не облысела полностью», — сетует Регина в посте и демонстрирует на ладони целый пучок прядей.

По словам Регины, эта проблема беспокоила ее уже какое-то время, однако в последнее время ситуация значительно ухудшилась, и она решила обратиться за помощью к специалистам-трихологам, которые уже начали проводить процедуры для укрепления волос.

По мнению блогерши, причиной столь стремительного выпадения волос стала попытка стать блондинкой — обесцвечивание сильно ослабило ее волосы, и она не смогла самостоятельно остановить этот процесс. В подтверждение Регина выложила архивную фотографию, на которой видно, что раньше у нее была действительно пышная копна волос длиной почти до метра.

«Я очень надеюсь, что с помощью процедур и средств по уходу, назначенных специалистами, мне удастся восстановить свои волосы и вернуть им былую силу и красоту. Пока рано делать какие-то выводы, но я не теряю надежды и буду прилагать максимум усилий в этом направлении», — резюмирует Регина в конце поста.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети