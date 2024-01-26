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В Башкирию придет потепление

В Башкирию придет потепление

Эксперты в области метеорологии и климатологии, анализируя данные наблюдений и прогностических моделей, составили и обнародовали прогноз погодных условий на предстоящие выходные - последнюю январскую субботу - в Республике Башкортостан.

Синоптики прогнозируют, что местами по территории региона возможны небольшие снегопады. Ожидается, что умеренный ветер будет дуть преимущественно с юга.

Ночная температура воздуха в ночь на 27 января, согласно прогнозам, составит в среднем -12…-17 градусов по Цельсию, а в периоды прояснений возможно понижение до -18…-23 градусов. Дневные показания термометров в субботу, как ожидается, будут находиться в диапазоне от -6 до -11 градусов.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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