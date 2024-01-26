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В зоне СВО погиб житель Уфы Ренат Музафаров

В зоне СВО погиб житель Уфы Ренат Музафаров

В доме прощания на Южном кладбище города Уфы в последний путь проводили участника специальной военной операции Рената Музафарова. Траурная церемония прошла при большом стечении людей, пришедших почтить память погибшего земляка. Многие не смогли сдержать слёз, прощаясь с мужественным воином.

Ренат Музафаров появился на свет в 1979 году в столице Башкирии. Здесь прошло его детство, здесь он учился в средней общеобразовательной школе No89. Затем, в 1997 году, он был призван для прохождения срочной военной службы. В течение двух лет Ренат Музафаров нёс боевое дежурство в Вооружённых Силах Российской Федерации, служа в должности стрелка.

После увольнения в запас вернулся в родной город, где устроился на работу наладчиком грузоподъёмной техники. Проявив себя грамотным специалистом, он трудился на этом ответственном посту длительное время.

На СВО мужчина находился с 2023 года. Был зачислен в состав 30-й отдельной мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии ЦВО. Служил в должности водителя минометного отделения минометного взвода миномётной батареи мотострелкового батальона.

25 октября 2023 года, находясь непосредственно в боевых порядках при выполнении задач в ходе специальной военной операции, Ренат Музафаров получил смертельное ранение.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Уфа спецоперация Погибшие на Украине
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