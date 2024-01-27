В Башкирии простились с погибшим в СВО Алексеем Мартыновым

Во вторник, 23 января, в населенном пункте Михайловка Бижбулякского района Республики Башкортостан прошла церемония прощания с младшим сержантом Алексеем Александровичем Мартыновым, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Алексей Мартынов появился на свет 10 марта 1984 года в столице Башкирии - городе Уфе . После окончания средней общеобразовательной школы он поступил в Профессиональный лицей No136, где обучался по специальности "повар-кондитер". Завершив обучение в 2002 году, через семь лет парень заочно окончил Московский финансово-юридический университет по специальности "экономист".

Младший сержант Алексей Мартынов добровольно отправился в зону боевых действий, проявив высокие морально-психологические и профессиональные качества. У него остались любимая супруга и дети. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, военносдужащий посмертно был награжден высокой государственной наградой - Орденом Мужества.

В администрации Калининского района города Уфы заявили, что память о подвиге Алексея Мартынова навсегда сохранится в сердцах его родных и близких, сослуживцев и друзей.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети