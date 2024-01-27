Привыкшие к богатой жизни родные Пугачевой страдают от нищеты: невестка Орбакайте зарабатывает на русских

После того, как в начале 2022 года легендарная певица Алла Пугачева покинула Россию вместе с членами семьи, общественность заинтересовалась, что происходит с ее внуком Никитой Пресняковым и его супругой. Несколько месяцев спустя выяснилось, что пара также эмигрировала — на этот раз в Соединенные Штаты Америки.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Как сообщает Telegram-канал «Светский хроник», невестка знаменитой певицы Кристина Орбакайте нашла необычный способ заработка на жизнь в Лос-Анджелесе. Она стала организовывать вечеринки для русскоговорящей диаспоры, цена билетов на которые варьируется от 100 до 450 долларов. Это не просто тусовки, а настоящее погружение в атмосферу родины с традиционным русским застольем, включая икру и шампанское. Одно из таких мероприятий даже проводилось в вагоне метро!

Особенно яркой получилась предновогодняя встреча соотечественников, прошедшая в декорациях метрополитена. Гости с удовольствием окунулись в праздничную атмосферу и пообщались с земляками на чужбине.

Автор: Семен Подгорный