Новая льгота вводится с 28 января для всех пенсионеров: пожилых россиян ждёт приятный сюрприз

В связи с ростом числа пожилых граждан, банковские организации начали разрабатывать специальные программы для пенсионеров, призванные улучшить их финансовое положение.

По словам экспертов пенсионной сферы, уже в ближайшее время российские банки планируют запустить выгодные предложения для лиц пенсионного возраста. Речь идет о специальных условиях по сберегательным инструментам, таким как вклады и депозиты, ориентированным на пожилых граждан, получающих пенсию.

Кредитные организации не только существенно повышают процентные ставки по вкладам для своих клиентов «серебряного» возраста, но и вводят гибкие условия использования средств. К примеру, функция ежемесячного начисления процентов на любой текущий счет позволит пенсионерам регулярно пополнять свой бюджет, не дожидаясь окончания срока вклада.

Размер повышенных ставок будет варьироваться от банка к банку. Так, в «Альфа-Банке» для лиц старше 65 лет предусмотрена доходность до 16% годовых, в «Почта Банке» — до 14,5%, а в «Росбанке» — до 16,7%. Оформить подобный вклад можно будет по предъявлению пенсионного удостоверения после выхода на пенсию по возрасту.

Данные выгодные предложения вступят в силу уже 28 января текущего года. Их смогут использовать все пенсионеры, достигшие 58-летнего рубежа. При этом многие женщины уже сейчас имеют право выйти на страховую пенсию по старости в 58 лет, что делает эти банковские программы еще более актуальными.

Автор: Семен Подгорный