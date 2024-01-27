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«Бюджетники» топтали флаг России на концерте Хабирова в Уфе - видео

«Бюджетники» топтали флаг России на концерте Хабирова в Уфе - видео

Во время недавнего концерта в поддержку главы Башкортостана Радия Хабирова, проходившего в центре Уфы, произошел инцидент, вызвавший возмущение горожан. Судя по видеокадрам, опубликованным изданием Пруфы, несколько человек, предположительно работников бюджетной сферы, которые незадолго до этого размахивали флагами России и Башкортостана, сами того не замечая, начали топтать эти самые государственные символы, брошенные на асфальт.

Жители Уфы были просто в шоке от подобной картины. Ведь на эти флажки, которыми так пренебрежительно распорядились участники акции, были потрачены бюджетные средства, то есть наши с вами налоги.

Согласно 329 статье УК РФ, надругательство над государственным флагом Российской Федерации наказывается ограничением свободы на срок до одного года, принудительными работами такого же срока, арестом от трех до шести месяцев или лишением свободы на один год.

— Это, конечно, не самое тяжкое преступление, но уголовная ответственность наступает в любом случае, — пояснил юрист Роман Петров. — А если подобные действия совершаются группой лиц по предварительному сговору и из экстремистских побуждений, то возможно применение и более строгих статей.

Как бы то ни было, но в данном конкретном случае все закончилось благополучно. Когда одна из девушек увидела, что пресса снимает происходящее, она подняла флаг России с земли, видимо, опомнившись. Тем не менее инцидент имел место и вызвал немало возмущенных откликов в социальных сетях. Горожане задаются вопросом: так ли уж патриотично вели себя эти «бюджетники»? И действительно ли они представляют интеллигенцию и учительство, как утверждают некоторые?

В общем, этот казус еще долго будет предметом оживленных дискуссий в уфимском обществе.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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