Погода в Башкирии приготовила неожиданный сюрприз

Неожиданные погодные сюрпризы подготовила природа жителям Башкирии на ближайшие дни. Согласно данным, опубликованным региональным Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается значительное похолодание с понижением температуры воздуха до минус 25 градусов по Цельсию.

Уже в воскресенье ночью столбики термометров могут опуститься до -13…-18 градусов мороза, а в периоды прояснений возможно дальнейшее понижение температуры до -20…-25 градусов. Дневные температуры также обещают быть достаточно низкими - от -7 до -12 градусов. Кроме того, по прогнозам синоптиков, в отдельных районах региона пройдут небольшие снегопады.

Что касается ветровой активности, то здесь ожидается переход южного ветра на умеренный западный.