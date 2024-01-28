Указ подписан: пенсионеров ожидает рекордное повышение пенсии в 2024 году

Российских пенсионеров в ближайшее время ждёт радостная новость - согласно недавнему заявлению экспертов, размер пенсионных выплат вырастет на 10% по сравнению с текущим уровнем. Это одно из самых существенных повышений пенсий за последнее десятилетие.

Уже в январе нынешнего года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 7,5%. По словам специалистов, в апреле запланирована индексация социальных выплат, в том числе пенсий по старости, инвалидности и потере кормильца. При этом в 2024 году прирост составит 7,5%, а в последующие годы уровень индексации будет меняться.

Стоит отметить, что индексация социальных пенсий и пенсий по гособеспечению проводится с учётом динамики прожиточного минимума. Согласно планам Минтруда, к 2026 году средний размер социальной пенсии должен достичь 14 955 рублей.

Иными словами, пожилых граждан России в ближайшие годы ожидает существенное улучшение материального положения. Предстоящая индексация станет одной из крупнейших за последние десятилетия для получателей социальных пенсий. Если учесть, что в предыдущие годы уровень индексации варьировался от 6 до 2 процентов, а в 2017 году пенсии выросли всего на полтора процента, то нынешние новости о повышении пенсий стали приятной неожиданностью для многих пожилых людей и вызвали широкий общественный резонанс.

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Автор: Семен Подгорный