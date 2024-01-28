Решение принято: пенсионерам зачислят выплату с пятью нулями уже в январе

В связи с приближающейся знаменательной датой — годовщиной победы советских войск в Сталинградской битве, правительство Российской Федерации приняло решение о предоставлении дополнительной материальной поддержки отдельным категориям пожилых граждан.

Данным решением предусмотрено в январе 2024 года осуществить выплаты в размере 100 тысяч рублей непосредственным участникам обороны Сталинграда в годы Великой Отечественной войны, а также труженикам тыла, проработавшим в тылу не менее 6 месяцев. Кроме того, выплата в размере 10 тысяч рублей положена вдовам павших защитников города на Волге.

Уполномоченные органы должны в кратчайшие сроки — до середины января — утвердить все необходимые нормативные документы для обеспечения своевременного поступления средств на банковские счета граждан. Ожидается, что процесс перечисления новых пенсионных выплат с пятью нулями будет завершен в течение двух недель — до начала февраля 2023 года.

Автор: Семен Подгорный