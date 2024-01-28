Погода готовит приятный сюрприз жителям Башкирии

Жителей Башкирии ожидает приятный сюрприз в наступившей новой неделе. Как стало известно из прогноза, предоставленного региональной метеослужбой, в ближайшие дни здесь установится по-настоящему зимняя, но вместе с тем благоприятная погода.

Детальный прогноз на понедельник, 29 января, гласит, что на всей территории Башкирии ожидается переменная облачность с прояснениями, местами возможны небольшие осадки в виде снега. Ночная температура воздуха прогнозируется в пределах от -13 до -17 градусов по Цельсию, а в периоды прояснений возможно дальнейшее понижение до -20…-25. Дневные показания термометров составят порядка -8...-13 градусов.

Ветер в регионе будет дуть преимущественно с южного и юго-западного направлений умеренной силы.

Автор: Семен Подгорный