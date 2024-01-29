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Коснется всех: Сбербанк объявил о нововведениях для пенсионеров, получающих деньги на карту «Мир»

Коснется всех: Сбербанк объявил о нововведениях для пенсионеров, получающих деньги на карту «Мир»

В современном мире пожилые люди сталкиваются с множеством сложностей при получении пенсионных выплат. Системы электронного банкинга, хотя и удобные, часто оказываются слишком сложными для старшего поколения.

Недавно Сбербанк, крупнейший российский банк, принял решение усовершенствовать процесс выплаты пенсий для этой категории граждан. В частности, речь идет о держателях карт национальной платёжной системы «Мир». Сбербанк объявил об изменениях, призванных сделать получение пенсий по картам более доступным и безопасным для пожилых людей.

Во-первых, Сбербанк планирует расширить сеть банкоматов, позволяющих выводить не только наличные денежные средства, но и распечатывать выписки по карте на месте. Это значительно повысит удобство пользователей преклонного возраста при работе с картой и уменьшит необходимость идти в банковское отделение.

Во-вторых, банк намерен проводить регулярные консультации и обучающие семинары по финансовой грамотности для пенсионеров. В ходе таких мероприятий банковские специалисты будут знакомить пожилых граждан с особенностями использования карт, способами защиты от мошенников, а также рассказывать о преимуществах электронных платежей. Такие лекции уже начинают проводиться в наиболее крупных городах страны, в частности в Башкирии.

Сбербанк также заботится и о развитии своей инфраструктуры для улучшения обслуживания пенсионеров. Так, во многих отделениях банка теперь будут оборудованы специальные залы ожидания для пожилых клиентов. Там граждане смогут комфортно подождать приём к специалистам банка. Кроме того, чтобы снизить очереди, Сбербанк планирует увеличить количество окон для выплат пенсий в отделениях, расположенных в спальных районах городов.

Изображение от Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: банк
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