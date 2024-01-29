Проверят всех пенсионеров: пожилых россиян старше 60 лет ждет настоящий сюрприз

Российские пенсионеры готовятся к неожиданным визитам представителей различных государственных органов и служб. Эта новая инициатива призвана защитить пожилых граждан от действий мошенников и уже вызвала активные дискуссии в обществе.

Как сообщает ведущий пенсионный эксперт, подобные рейды начнутся в ближайшее время в ряде регионов России. В частности, уже к концу января сотрудники полиции и других структур посетят дома пенсионеров на Урале - в Башкирии и Свердловской области. Их задача - лично предоставить пожилым гражданам ценные рекомендации по защите своих сбережений от действий мошенников.

«Ежедневно мы слышим новости о том, что пенсионеры становятся жертвами аферистов и теряют свои сбережения. Поэтому личная беседа и вручение памяток по защите от мошенников гораздо эффективнее, чем просто сообщения в соцсетях», - подчеркнул в своем интервью эксперт.

В распространении памяток среди пожилых будут участвовать и сотрудники Почты России. Приоритетными объектами профилактических мероприятий станут пенсионеры в возрасте от 60 до 85 лет - именно они чаще всего попадаются на уловки мошенников, по статистике.

Автор: Семен Подгорный

Фото: freepik