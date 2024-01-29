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Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми увеличен на 49%

Максимальный размер больничных и пособий по уходу за детьми увеличен на 49%

В 2024 году произошло существенное увеличение максимальных сумм социальных пособий для работающих граждан в России. Согласно сообщению пресс-службы Социального фонда по Республике Башкортостан, размер пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет вырос на 49%.

Эти изменения связаны с введением единого тарифа страховых взносов на пенсионное и социальное обеспечение. Благодаря этому теперь используется общая база для расчета как пенсий, так и пособий. Как пояснили в отделении Социального фонда по Башкирии, в результате максимальный размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет в этом году увеличился до 49 тысяч рублей в месяц. Для сравнения, в прошлом году эта сумма составляла 33 тысячи рублей.

Кроме того, в 2024 году значительно выросла максимально возможная величина пособия по временной нетрудоспособности - теперь она превышает 122 тысячи рублей в месяц. Год назад эта цифра была на уровне 83 тысяч. Также на 49% увеличился размер пособия по беременности и родам - с 383 тысяч до 565 тысяч рублей.

Стоит напомнить, что конкретный размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от заработка гражданина за два года до наступления страхового случая, от стажа уплаты взносов в социальные фонды, а также от количества отработанных часов.

По словам управляющего отделением Социального фонда РФ по Башкирии Фаниля Вахитова, в прошлом году на выплаты по обязательному социальному страхованию было направлено 18,5 млрд рублей. Эти средства своевременно получили более 549 тысяч человек.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: выплаты пособия
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