Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »
logtype

В Башкирии значительно потеплеет

В Башкирии значительно потеплеет

Согласно последним метеорологическим данным, полученным от региональных синоптиков, в Башкирии ожидаются значительные изменения температурного режима в ближайшие дни.

В частности, уже во вторник, 30 января, по прогнозам синоптиков, произойдет резкое похолодание. Так, если днем столбик термометра еще будет показывать температуру в пределах от -4 до -9 градусов, то ночью ожидается снижение до -8…-13 градусов, а на востоке региона возможно даже до -23.

Кроме того, 30 января ожидаются осадки в виде небольшого снега, который может привести к ухудшению ситуации на дорогах. В ряде районов возможен гололед, снежные заносы и накат.

Завершающий зимний месяц день, 31 января, также будет отмечен погодными аномалиями. Согласно данным местных метеослужб, ожидается обильный снегопад, который в очередной раз осложнит дорожные условия на территории республики. Кроме того, произойдет смена направления ветра с южного на северо-западный. Что касается термометрических показателей, то ночью прогнозируется -5…-10 градусов, на востоке до -15, а днем подъем до -1…-6 градусов тепла.


Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через:
vk ok