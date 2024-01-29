В Башкирии значительно потеплеет

Согласно последним метеорологическим данным, полученным от региональных синоптиков, в Башкирии ожидаются значительные изменения температурного режима в ближайшие дни.

В частности, уже во вторник, 30 января, по прогнозам синоптиков, произойдет резкое похолодание. Так, если днем столбик термометра еще будет показывать температуру в пределах от -4 до -9 градусов, то ночью ожидается снижение до -8…-13 градусов, а на востоке региона возможно даже до -23.

Кроме того, 30 января ожидаются осадки в виде небольшого снега, который может привести к ухудшению ситуации на дорогах. В ряде районов возможен гололед, снежные заносы и накат.

Завершающий зимний месяц день, 31 января, также будет отмечен погодными аномалиями. Согласно данным местных метеослужб, ожидается обильный снегопад, который в очередной раз осложнит дорожные условия на территории республики. Кроме того, произойдет смена направления ветра с южного на северо-западный. Что касается термометрических показателей, то ночью прогнозируется -5…-10 градусов, на востоке до -15, а днем подъем до -1…-6 градусов тепла.





Автор: Семен Подгорный