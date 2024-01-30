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Каким будет февраль 2024 в Башкирии

Каким будет февраль 2024 в Башкирии

Февраль наступит совсем скоро, знаменуя собой последний месяц зимы, а за ним уже близко и долгожданная весна. Метеорологи уже опубликовали прогноз погодных условий на февраль 2024 года для Башкирии. Хотя январь выдался на редкость морозным и обильным снегопадами, то согласно долгосрочному прогнозу конец зимы обещает быть довольно теплым и без значительных осадков.

Впрочем, еще в прошлом году синоптики предрекали, что февраль 2024 года будет теплее обычного и с малым количеством снега. При составлении вероятностного прогноза погоды на весь отопительный период 2023-2024 годов они прогнозировали среднюю температуру выше нормы (-11,7°C). Что касается количества осадков, то оно должно быть в пределах обычных показателей.

В северных районах Башкирии начало февраля порадует теплой погодой: днем -3…-6°С, а ночью до -10°С. На второй неделе станет чуть прохладнее, на 2-3 градуса, а уже со второй половины месяца дневная температура не опустится ниже -2°С, а ночью - ниже -8°С. Конец февраля на севере республики принесет дожди со снегом и потепление до 0°С.

Чуть более прохладная погода ожидается на востоке Башкирии. В первой половине февраля средняя дневная температура будет в районе -6°…-12°С, а ночью возможны морозы до -20°С. Во второй половине месяца все больше будет ощущаться приближение весны: днем -4°…-6°С, ночью около -9°С. Осадки ожидаются непродолжительные и небольшие.

В западных районах республики в первой неделе февраля прогнозируется довольно снежная и ветреная, но относительно теплая погода: ночью около -17°С, днем -6°…-9°С. Со второй половины месяца ожидается циклон с потеплением до -2°С и дождями со снегом. Такая погода продержится до самого марта.

А вот на юге Башкирии в феврале ожидается больше снегопадов, чем в остальных районах республики. Речь не идет о сильных снегопадах, лишь на первой неделе месяца вместе с потеплением до -3°С. Примерно на этом уровне средняя дневная температура продержится до конца месяца, опускаясь ночью до -7°…-11°С.

Что касается Уфы, то в начале месяца город может захватить циклон с обильными осадками и потеплением до -1°С. На второй неделе февраля возможны небольшие ночные заморозки до -15°С, а уже со второй половины снова придет тепло. Ночью -5°…-7°С, днем около -1°…-3°С. Также прогнозируются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя.

Стоит помнить, что этот прогноз носит лишь вероятностный характер, поэтому все может измениться с приходом циклона или воздушных арктических масс.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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