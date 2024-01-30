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В России хотят внедрить единую систему родительского контроля

В России хотят внедрить единую систему родительского контроля

Власти России планируют внедрить единую систему родительского контроля в интернете. Эта система будет отслеживать активность детей в российских цифровых сервисах и браузерах.

Согласно планам, информация о посещаемых детьми сайтах будет автоматически сохраняться в личных кабинетах родителей на портале Госуслуги. Это позволит матерям и отцам заблаговременно выявлять негативное влияние интернет-контента на их чад. Помимо этого, сами интернет-платформы смогут блокировать опасную для детей информацию, не дожидаясь жалоб со стороны родителей.

По информации Альянса по защите детства в цифровой среде, подавляющее большинство (96%) подростков сталкивается в Сети с разнообразными угрозами. Чаще всего это фейковые новости, интернет-мошенники, игровая зависимость и кибербуллинг. Отдельно отмечается нарастание негативного влияния недружественных государств после начала спецоперации на Украине.

Вместе с тем, некоторые эксперты обеспокоены созданием столь масштабной базы персональных данных детей. По их мнению, существует высокий риск утечки и злоупотребления этими конфиденциальными сведениями.

Представители Лиги безопасного интернета также настороженно относятся к данной законодательной инициативе. Они указывают, что современные подростки активно используют децентрализованные интернет-платформы вроде Telegram, YouTube, Twitch и им подобные. Установить тотальный контроль над такими системами крайне сложно в техническом плане.

Изображение от Freepik

Автор: Семен Подгорный
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