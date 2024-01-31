Сокрушительная погода: в среду жителей настоятельно просят оставаться дома

В последний день января жителей Башкирии ждут серьезные испытания из-за непогоды. День обещает принести гололед, снежные заносы и накаты, что чревато опасностью на дорогах. Метеорологи настоятельно советуют гражданам максимально обезопасить себя в таких непростых условиях.

В первую очередь рекомендации касаются водителей - им стоит припарковать машины подальше от деревьев, слабых конструкций, опор линий электропередач. Ехать по занесенным снегом или обледенелым трассам нужно строго соблюдая скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам тоже следует быть предельно бдительными - обходить рекламные щиты, шаткие постройки, дома с ненадежной крышей, избегать деревьев и проводов. Водителям в условиях плохой видимости необходимо снизить скорость и увеличить дистанцию.

В целом метеорологи настоятельно рекомендуют в такую непогоду по возможности оставаться дома и отложить поездки. Это поможет обезопасить себя и других участников дорожного движения от возможных неприятностей, связанных с гололедом и снегопадом. Берегите себя!

Автор: Семен Подгорный