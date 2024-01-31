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Жители Уфы раскритиковали Элвина Грея за уборку снега на тракторе

Жители Уфы раскритиковали Элвина Грея за уборку снега на тракторе

Жители Уфы по-разному отреагировали на видео с уборкой снега Элвином Греем на тракторе. Многие подняли его на смех и начали шутить, порой даже жестоко.

Как сообщается, некоторые предлагали назначить Грея бригадиром тракторной бригады, иронизируя, что он наконец нашел свое призвание. Однако другие не понимали, зачем для уборки такого небольшого количества снега понадобился трактор - по их мнению, с сугробами можно было разобраться и вручную.

Многих беспокоил вопрос о том, есть ли у Грея водительское удостоверение тракториста. Они иронизировали, что без прав управлять трактором нельзя и виновных нужно наказать по всей строгости закона. Некоторые сравнивали это с ситуацией, когда подростков наказывают за вождение автомобилей без прав.

Также люди обращали внимание, что Грей ездил на тракторе, держа в руках телефон, что тоже является нарушением правил. Появились шутки о том, что уборка снега у него получается лучше, чем пение. Были и очень резкие комментарии, в которых предлагалось, чтобы дом, где живет Грей, лучше завалило снегом.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Элвин Грей
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