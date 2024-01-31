В Башкирии образовалась стихийная свалка останков животных

«Они скидывают их прямо возле заброшенной военной части, что раньше находилась неподалеку от нашего села. Это ведь могут быть больные, заразные псы! И это далеко не первый такой случай у нас. Время от времени какие-то люди на машинах привозят и избавляются от трупов животных именно в этом месте», — возмущенно рассказывает местная жительница Мария Демидова.

Жители села Казадаевка Стерлитамакского района Республики Башкортостан уже на протяжении последнего месяца наблюдают тревожную картину. Рядом с их сельским поселением образовалась стихийная свалка останков погибших животных. При этом сами трупы регулярно привозят и выбрасывают на свалку какие-то неизвестные люди. По словам местных жителей, в основном это останки бездомных собак, которых в районе довольно много.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети

Она и другие жители Казадаевки обеспокоены данной ситуацией. Ведь такая антисанитарная свалка прямо у их поселка может нести угрозу распространения инфекций и болезней. Кроме того, никому не нравится вид разлагающихся трупов животных прямо у себя под окнами. Местные власти пока никак не отреагировали на жалобы и просьбы жителей навести порядок в этом месте. Но люди надеются, что их голос будет услышан, и эта мерзкая свалка вскоре будет ликвидирована во избежание возможных эпидемий.