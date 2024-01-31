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В зоне спецоперации погиб уроженец Башкирии Алексей Скачков

В зоне спецоперации погиб уроженец Башкирии Алексей Скачков

В ходе СВО на Украине погиб уроженец Башкирии Алексей Скачков. Об этой печальной новости сообщил глава городского округа Кумертау Олег Астахов.

Сообщается, что военнослужащий получил смертельное ранение еще в середине декабря 2023 года.

Градоначальник в своем заявлении выразил глубокие соболезнования семье погибшего воина. Он отметил, что Алексей Скачков погиб 17 декабря 2023 года при исполнении служебных обязанностей, связанных с участием в специальной военной операции на Украине. Астахов подчеркнул, что Скачков ценой своей жизни выполнил воинский долг перед Родиной.

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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Кумертау спецоперация Погибшие на Украине
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