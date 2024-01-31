Певица Гульназ Асаева уговорила супруга принять важное решение

Певица Гульназ Асаева в своем личном блоге поделилась тем, что ей потребовалось немало времени, чтобы убедить супруга - певца Вильдана Шамсутдинова, выступающего под псевдонимом Вилли, в необходимости посетить стоматолога и установить виниры. По ее словам, Вилли долго не соглашался с ее мнением по этому вопросу, но в итоге он все же послушался супругу и записался на прием к врачу.

Гульназ также отметила, что ранее ей приходилось опровергать распространенное среди окружающих мнение о том, что в их семье с мужем именно она является главной в отношениях. По словам певицы, на самом деле это не так - у Вилли непростой характер и большинство важных решений принимает именно он, а не она.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети