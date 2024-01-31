Отмена индексации пенсий: неожиданное решение властей

Власти неожиданно приняли решение об изменении порядка индексации пенсий. Если раньше пенсии по старости, инвалидности и в связи с потерей кормильца индексировались один раз в год — в январе, то теперь этот процесс будет проводиться дважды в год.

Согласно инициативе Министерства труда и социальной защиты, с 2025 года индексация будет осуществляться 1 февраля и 1 апреля. Так, 1 февраля 2025 года пенсии вырастут на 4%, а 1 апреля — еще на 3,8%. В 2026 году планируется индексация с 1 января на 4% и с 1 апреля на 2,8%.

Что касается социальных пенсий, индексируемых с 1 апреля, их порядок останется прежним. Предполагается, что 1 апреля 2024 года социальные пенсии вырастут на 4%, в 2025 году — на 8%, а в 2026 году — на 8,4%.

Автор: Семен Подгорный