Приятный сюрприз: пенсию повысят во второй раз

Новость о предстоящем повышении пенсий во второй раз в этом году несомненно обрадует многих пожилых людей. Как стало известно из последних сообщений, в ближайшее время произойдет очередное увеличение пенсионных выплат для всех получателей в России. Это означает, что граждане с минимальным размером пенсии смогут ощутимо улучшить свое материальное положение благодаря повышению прожиточного минимума.

Уже в начале 2024 года прожиточный минимум вырос как на федеральном уровне, так и в каждом конкретном регионе. Соответственно, и пенсии должны были увеличиться. К примеру, в Воронежской области теперь минимальный размер пенсии составляет 12 000 рублей, а в Хабаровском крае - 17 000 рублей. В Новосибирской области минимум поднялся до 13 000 рублей, а в Краснодарском крае - до 13 000 рублей.

Специалисты напоминают, что с начала года уже произошло повышение страховых пенсий на 7,5% для всех неработающих пенсионеров. Однако в ближайшее время многие из них могут рассчитывать еще на одно увеличение выплат.

Согласно новому механизму, сначала будет проиндексирована базовая пенсия, а затем к ней добавят социальную доплату до уровня нового прожиточного минимума, если первоначальный размер пенсии окажется ниже этого уровня. Таким образом, пенсионеры получат фактически двойное увеличение своих выплат, что, безусловно, благоприятно скажется на их материальном положении.

Автор: Семен Подгорный