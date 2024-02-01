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В Башкирии простились с участником СВО Марселем Ишмухаметовым

В Башкирии простились с участником СВО Марселем Ишмухаметовым

В четверг, 1 февраля, в Салаватском районе Башкирии состоялись похороны уроженца населенного пункта Новосюрюкаево Марселя Ишмухаметова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Как сообщается, отдать дань уважения военнослужащему пришли местные жители, а также руководство района и республики. Глава муниципалитета Марс Кашапов в своих социальных сетях выразил глубокие соболезнования родным и близким Марселя Ишмухаметова.

На траурную церемонию приехал и депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Ринат Нагаев. Он лично выразил слова поддержки семье бойца.

Глава района подчеркнул, что Марсель Ишмухаметов был настоящим патриотом своей страны.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким, друзьям, всем, кто знал Марселя. Вечная слава и светлая память Герою», — написал Кашапов.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Салаватский район спецоперация Погибшие на Украине
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