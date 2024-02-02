В Башкирии дали неожиданный прогноз на февраль и начало марта

Синоптики представили предварительный прогноз погоды на февраль и начало марта в Башкирии.

По информации Гидрометцентра России, в Башкирии средняя температура воздуха в феврале будет на один градус выше климатической нормы, которая составляет -11,7 градуса Цельсия. Таким образом, февраль ожидается более теплым по сравнению с обычными показателями. Количество осадков в этом месяце прогнозируется около нормы, то есть 20-40 мм.

В то же время, согласно прогнозу портала Гисметео, первая декада февраля в Башкирии будет пасмурной и снежной, но довольно теплой. С 1 по 10 февраля ожидаются морозы от -2 до -10 градусов днем и от -6 до -12 градусов ночью. В отдельные дни возможна положительная температура, а также снег с дождем.

Вторая декада февраля обещает ясную солнечную погоду с дневной температурой от -5 до -6 градусов (ночью от -7 до -8). Сильных морозов не предвидится.

Третья декада будет отмечена обильными снегопадами на фоне потепления до -2,-3 градусов. При этом сохранится облачность.

Что касается начала марта, то погода с 1 по 5 марта прогнозируется солнечной. Дневная температура в Башкирии поднимется до -1 градуса, ночная опустится до -5 градусов. Осадки в это время не ожидаются.

Автор: Семен Подгорный