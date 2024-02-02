В зоне СВО погиб 20-летний уроженец Башкирии Роберт Хакимов
В Башкирии прошли похороны 20-летнего уроженца Чишминского района республики Роберта Хакимова.
Согласно сообщению главы администрации района Ришата Мансурова в социальных сетях, молодой человек получил смертельное ранение при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на территории Украины.
Роберт Хакимов был одним из тех, кто ценой собственной жизни защищал нашу страну, подчеркнул Ришат Мансуров. Руководитель муниципалитета выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
В последний путь бойца проводили 31 января в его родном селе.
Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
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