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«Прошел обследование на онкологию»: Андрей Губин рассказал о состоянии здоровья

«Прошел обследование на онкологию»: Андрей Губин рассказал о состоянии здоровья

По сообщениям Telegram-канала SHOT, состояние здоровья Андрея Губина, известного уроженца города Уфы, значительно улучшилось. Звезда 90-х планирует возобновить свои выступления на эстраде уже в текущем году.

Напомним, что в 2019 году у исполнителя было обнаружено неврологическое заболевание, проявляющееся в виде сильных судорог мышц лица и глаз. Спустя три года он признался, что до сих пор не смог полностью излечиться от этого недуга. Ему был поставлен диагноз - левосторонняя прозопалгия лица, который лишь констатирует наличие болевых ощущений слева.

Недавно Андрей Губин прошел полное медицинское обследование, включая проверку на онкологию. Результаты анализов оказались хорошими, врачи констатировали, что в настоящее время состояние мужчины в норме. По его словам, окончательный диагноз, касающийся проблем с лицом, так и не был поставлен - по мнению медиков, речь идет о проявлениях невралгии.

И сейчас лицо певца по-прежнему беспокоит боль. Однако он не теряет надежды, что снова сможет петь, как раньше, и уже приступил к работе в этом направлении. Губин даже написал несколько потенциальных хитов. Восстановить свои вокальные возможности исполнитель рассчитывает в течение ближайшего года. Если состояние здоровья не позволит этого сделать, он намерен продать песни другим артистам.

Отмечается также, что Губина по-прежнему приглашают выступать на корпоративных мероприятиях даже без голоса. Однако от подобных предложений певец вынужден отказываться.

Автор: Семен Подгорный
Фото: соцсети
Теги: Андрей Губин
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