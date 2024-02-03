«Прошел обследование на онкологию»: Андрей Губин рассказал о состоянии здоровья

По сообщениям Telegram-канала SHOT, состояние здоровья Андрея Губина, известного уроженца города Уфы, значительно улучшилось. Звезда 90-х планирует возобновить свои выступления на эстраде уже в текущем году.

Напомним, что в 2019 году у исполнителя было обнаружено неврологическое заболевание, проявляющееся в виде сильных судорог мышц лица и глаз. Спустя три года он признался, что до сих пор не смог полностью излечиться от этого недуга. Ему был поставлен диагноз - левосторонняя прозопалгия лица, который лишь констатирует наличие болевых ощущений слева.

Недавно Андрей Губин прошел полное медицинское обследование, включая проверку на онкологию. Результаты анализов оказались хорошими, врачи констатировали, что в настоящее время состояние мужчины в норме. По его словам, окончательный диагноз, касающийся проблем с лицом, так и не был поставлен - по мнению медиков, речь идет о проявлениях невралгии.

И сейчас лицо певца по-прежнему беспокоит боль. Однако он не теряет надежды, что снова сможет петь, как раньше, и уже приступил к работе в этом направлении. Губин даже написал несколько потенциальных хитов. Восстановить свои вокальные возможности исполнитель рассчитывает в течение ближайшего года. Если состояние здоровья не позволит этого сделать, он намерен продать песни другим артистам.

Отмечается также, что Губина по-прежнему приглашают выступать на корпоративных мероприятиях даже без голоса. Однако от подобных предложений певец вынужден отказываться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети