У кого будет самая маленькая пенсия: считаем по формуле социального фонда

В последние годы в России происходит постепенное увеличение пенсионного возраста. Согласно текущему законодательству, в 2024 году право на получение трудовой пенсии имеют женщины в возрасте 58 лет и мужчины в возрасте 63 лет при условии наличия необходимого страхового стажа и количества пенсионных баллов. Давайте разберемся, сколько пенсионных баллов необходимо накопить к указанному возрасту для назначения трудовой пенсии и какая пенсия будет у тех, кто не выполнил эти требования.

Граждане России могут получать два вида пенсионных выплат – страховую (трудовую) пенсию и социальную. Страховая пенсия назначается при достижении определенного пенсионного возраста и наличии минимально необходимого страхового стажа. Социальная пенсия не зависит от стажа и назначается всем по достижении соответствующего возраста.

Ранее пенсионный возраст для назначения страховой пенсии составлял 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Возраст для получения социальной пенсии был на 5 лет выше. При повышении общеустановленного пенсионного возраста это соотношение сохранили. Таким образом, сейчас на социальную пенсию могут претендовать женщины в возрасте 63 лет и мужчины в возрасте 68 лет (данное правило не распространяется на представителей коренных малочисленных народов Севера).

Размер страховой пенсии зависит от количества накопленных гражданином пенсионных баллов (коэффициентов). Их количество начисляется параллельно со страховым стажем и зависит от уровня заработной платы. Узнать текущее количество пенсионных баллов можно в личном кабинете на портале Госуслуг.

Сам размер пенсии рассчитывается по формуле: число пенсионных баллов умножается на их стоимость, к полученной сумме добавляется фиксированная выплата. Стоимость балла и размер фиксированной выплаты ежегодно утверждаются Правительством РФ. В 2024 году фиксированная выплата составляет 8134 рубля 88 копеек, стоимость одного пенсионного балла – 133 рубля 05 копеек.

Давайте посчитаем пенсию человека, который выходит на пенсию в 2024 году с минимальным количеством баллов – 28,2. Эта сумма баллов умножается на их стоимость – получаем 3752 рубля 1 копейка. Прибавляем фиксированную выплату – итоговый размер пенсии составит 11 886 рублей 89 копеек.

Размер социальной пенсии по возрасту для всех одинаков и в 2024 году составляет 7153 рубля 33 копейки. В апреле этого года ожидается ее индексация на 7,5%.

Однако по закону размер пенсии не может быть ниже регионального прожиточного минимума пенсионера. Если размер начисленной пенсии меньше этой величины, назначается соответствующая федеральная или региональная доплата. Таким образом обеспечивается выплата пенсии в размере не ниже прожиточного минимума в конкретном регионе.

Увеличить будущую пенсию можно за счет более высокого уровня заработной платы в трудоспособном возрасте, добровольных пенсионных взносов в негосударственные пенсионные фонды и отсрочки обращения за назначением пенсии после возникновения права на нее. Эти меры позволяют накопить большее количество пенсионных баллов к моменту выхода на заслуженный отдых.

Автор: Семен Подгорный