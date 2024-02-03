Известный в Башкирии артист рассказал подробности о детях погибшей племянницы

Известный певец, народный артист Республики Башкортостан Анвар Нургалиев поведал подробности о ходе судебного разбирательства по делу его погибшей племянницы, популярного блогера Дианы Сафаровой, трагически ушедшей из жизни 9 мая прошлого года в дорожно-транспортном происшествии в поселке Чишмы.

По словам Анвара Нургалиева, судебные тяжбы чрезвычайно изматывают всех родственников. Процесс затянулся на год, и конца ему пока не видно. Изначально обвиняемый частично признавал свою вину в случившемся. Однако в последнее время, сменив уже третьего адвоката, он категорически отрицает какую-либо причастность к аварии. Его защитники утверждают, что Диана Сафарова сама повинна в произошедшем - якобы она неудачно попыталась обогнать автомобиль обвиняемого. Сам обвиняемый, по словам Анвара Нургалиева, не испытывает ни малейшего раскаяния и даже не извинился перед родственниками погибшей.

Певец выразил непонимание по поводу отказа обвиняемого признать очевидную вину. Ведь тот находился за рулем в нетрезвом состоянии, что само по себе является уголовным преступлением. Более того, он спровоцировал аварию со смертельным исходом и скрылся с места происшествия, лишь позже его удалось идентифицировать по записям с камер видеонаблюдения. Сам обвиняемый признал, что управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

По словам Анвара Нургалиева, целью родственников Дианы Сафаровой отнюдь не являлось желание посадить виновника аварии за решетку. Они рассчитывали, что тот добровольно окажет материальную помощь осиротевшим детям погибшей, поскольку обязан это сделать в силу закона. Сам Анвар Нургалиев также оказывает необходимую поддержку племянникам. Однако обвиняемый не только отрицает свою вину, но и отказывается помогать семье погибшей. Певец назвал такое поведение "настоящим фарсом". Судебные заседания крайне тяжело даются Анвару Нургалиеву в эмоциональном плане.

У Дианы Сафаровой остались трое детей - девятилетняя дочь Айшу и четырехлетние близнецы Салман и Саид. Сестра Анвара Нургалиева получила официальное опекунство над осиротевшими племянниками. Изначально певец был готов взять опекунство на себя вместе с супругой, но в итоге процесс прошел благополучно, несмотря на возраст сестры.

Дети Дианы Сафаровой, по словам Анвара Нургалиева, чувствуют себя нормально, несмотря на пережитую трагедию. Мальчики выросли, по-взрослому восприняли ситуацию. Они считают, что мама теперь на небе и солнце с луной - это проявления ее заботы и внимания. Диана успела привить детям хорошие навыки и ценности. Девятилетняя Айша еще больше повзрослела после случившегося, она осознает всю серьезность ситуации и сильно переживает, но от судьбы, увы, никуда не деться. Видимо, всему этому было суждено случиться.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети