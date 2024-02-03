В Башкирии простились с добровольцем СВО Александром Болотиным

В Башкирии в последний путь проводили 35-летнего добровольца специальной военной операции Александра Болотина.

Церемония прощания состоялось в городе Салавате , сообщили в местной администрации.

Александр Болотин отправился на специальную военную операцию в качестве добровольца в июле 2023 года. Получил смертельное ранение 23 января в ходе выполнения боевого задания, говорится в опубликованном некрологе. Земляки с тяжелым сердцем провожали в последний путь храброго воина, добрую душу, надежного товарища — таким он запомнился всем, кто его знал. В социальных сетях многочисленные друзья и знакомые Александра выражают искренние соболезнования его родным — родителям и сестре.

«Примите мои глубочайшие соболезнования. Крепитесь. Утрата невосполнима. Светлая память доброму и позитивному Александру», «Пусть земля будет тебе пухом, Саша. Спасибо тебе за мужество и отвагу», «Царствие небесное храброму воину Александру. Дорогим Наталье и Ивану желаю сил пережить эту трагедию. Терпения и стойкости вам в этот трудный час», «Вечный покой и Царствие Небесное рабу Божьему Александру. А его родным — здоровья и терпения», — пишут люди в социальных сетях, выражая поддержку семье погибшего героя.

Автор: Семен Подгорный

Фото: соцсети