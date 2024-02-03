МЧС Башкирии предупредило о гололедице и тумане на дорогах

В воскресенье, 4 февраля, на автомобильных дорогах Республики Башкортостан прогнозируется гололед. Это может привести к ухудшению сцепления колес транспортных средств с дорожным покрытием и, как следствие, к снижению управляемости автомобилей.

Кроме того, согласно сообщению, поступившему из пресс-службы регионального МЧС, в некоторых районах республики прогнозируется ухудшение видимости на дорогах из-за снегопада до 500-1000 метров в условиях тумана в ночные и утренние часы.

Кроме вышеперечисленного, по прогнозам синоптиков, в Башкирии ожидается пасмурная погода, небольшие, а местами умеренные осадки в виде снега. На отдельных участках автодорог возможно образование снежных заносов. Ожидается, что ветер будет дуть с юго-западного и южного направлений со скоростью 9-14 м/с. Ночная температура воздуха составит -7,-12 градусов по Цельсию, дневная - -3,-8 градусов.

Водителям рекомендуется соблюдать осторожность, выбирать безопасный скоростной режим и следить за обновлениями прогноза погоды.

Автор: Семен Подгорный