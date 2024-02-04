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Решение принято: в феврале пенсионеры получат приятный сюрприз

Решение принято: в феврале пенсионеры получат приятный сюрприз

Долгожданная новость для многих пенсионеров наконец стала явью — в феврале 2024 года они смогут получить дополнительный доход при размещении своих сбережений в банковских учреждениях. Подобный финансовый бонус явится для них приятным и неожиданным подарком.

Согласно мнению экспертов, ряд банков предлагает пожилым гражданам особые условия, включающие повышенные ставки по депозитам. К примеру, в банке «Дом.рф» процентные ставки по долгосрочным и краткосрочным вкладам достигали 16,5% годовых при сумме от 10 тысяч рублей. Это подразумевает, что ожидаемый доход от вложения 100 000 рублей может составить около 16,5 тысяч рублей.

Для многих пожилых людей такие выплаты станут своего рода второй пенсией, что особенно актуально, если учесть, что средний размер пенсии в стране составляет порядка 20 000 рублей. Таким образом, пожилые граждане получат достойное вознаграждение за свою финансовую грамотность и мудрость.

Изображение от shurkin_son на Freepik

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Автор: Семен Подгорный
Теги: пенсии
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