В Башкирии скончался известный ученый

2 февраля 2024 года ушла из жизни выдающийся советский и российский ученый, академик Академии наук Республики Башкортостан, профессор, доктор геолого-минералогических наук Тамара Казанцева, первооткрыватель фундаментальных законов геологического развития. Об этом печальном известии сообщили в Академии наук Республики Башкортостан.

Родилась Тамара Казанцева 8 мая 1934 года в городе Кривой Рог. В 1959 году она с отличием окончила Криворожский горнорудный институт. По распределению молодого специалиста направили на работу инженером-геологом в комплексную геологоразведочную экспедицию Красноярского территориального геологического управления.

С 1965 года Тамара Казанцева возглавляла геолого-съемочную партию Стерлитамакской поисковой конторы, затем трудилась начальником Туймазинской геолого-поисковой партии. А с 1975 года посвятила себя научной деятельности в Институте геологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук. Здесь она последовательно занимала должности: старшего научного сотрудника, заведующей лабораторией региональной геологии и геотектоники, главного научного сотрудника.

За выдающийся вклад в развитие геологической науки Тамара Казанцева была удостоена многочисленных наград – ордена Дружбы народов, диплома Выставки достижений народного хозяйства Советского Союза, почетной грамоты Академии наук Республики Башкортостан.

Автор: Семен Подгорный

Фото: академия наук РБ