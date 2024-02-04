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Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернутся холода

Синоптики рассказали, когда в Башкирию вернутся холода

Несмотря на то, что в начале февраля в Башкирии еще стояла относительно теплая для этого периода погода, по прогнозам метеорологов уже во второй половине месяца регион ждет похолодание.

Как отмечают синоптики, в последние дни января и начале февраля дневные температуры в республике поднимались до -2 градусов, а местами даже до +1 градуса. Однако такая аномальная для зимнего периода погода продержится недолго. Уже в середине февраля столбики термометров начнут опускаться и в дневные часы будут показывать -6…-8 градусов тепла. Ночные температуры составят порядка -16 градусов.

При этом отмечается, что, несмотря на похолодание, резких перепадов температур и сильных морозов в Башкирии не ожидается. Кроме того, согласно прогнозам, во второй половине февраля будет довольно солнечная погода без обильных осадков в виде снега.

Стоит отметить, что все долгосрочные метеопрогнозы могут значительно корректироваться в зависимости от прихода тех или иных атмосферных фронтов. Однако еще в начале зимы специалисты предрекали, что февраль 2024 года в Башкирии будет теплее обычного.

Автор: Семен Подгорный
Теги: погода
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