Главе Башкирии массово пожаловались на отсутствие препаратов для детей-диабетиков

Недавно в адрес главы Республики Башкортостан Радия Хабирова поступило множество жалоб от матерей детей-инвалидов, страдающих сахарным диабетом. В своих обращениях на личной странице главы региона в социальной сети они выражают обеспокоенность тем, что их дети не обеспечиваются в должной мере необходимыми для поддержания здоровья и жизни препаратами.

В частности, как сообщают матери, дети-инвалиды не получают предписанные врачами системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови, жизненно необходимые инсулины, а также сопутствующие расходные материалы. По словам одной из женщин, даже при наличии судебного решения о бесплатном обеспечении этими медицинскими изделиями и лекарствами, родителям приходится покупать их за собственные средства.

Так, в своем сообщении мать ребенка с сахарным диабетом 1-го типа пишет, что ее ребенок не получил положенные препараты за январь. Кроме того, рецепты на инсулин, жизненно необходимый ребенку ежедневно, находятся на отсрочке выдачи с ноября прошлого года. Она возмущена тем, что несмотря на все законные основания, дети вынуждены страдать из-за нехватки лекарств, а родители - бороться за их получение, обращаясь в различные инстанции.

Похожие претензии звучат и в других сообщениях на странице руководителя республики. Матери просят Радия Хабирова оказать содействие в скорейшем обеспечении их детей необходимыми медикаментами и предупреждают о готовности жаловаться в надзорные органы и добиваться справедливости всеми доступными методами.

Автор: Семен Подгорный